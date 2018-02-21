После встречи "16 + 1" между Китаем и странами Восточной и Центральной Европы, которая состоялась в Софии, эксперты в области энергетики с оптимизмом смотрят на будущее АЭС "Белене".

Первый реактор атомной электростанции начнет функционировать через 10 лет, считает бывший министр энергетики Болгарии Кирилл Цочев, передает Болгарское национальное радио, сообщает Novinite.

Он добавил, что при существующих условиях треть стоимости, которая составляет около трех миллиардов, Болгария выплатит апортным взносом в будущей сделке, в которой Китай является стратегическим инвестором, продает на свободном рынке, строит, продает на свободном рынке с участием государства эти 30%, без государственных гарантий и без долгосрочной покупки электроэнергии.

"В 2017 году реактор "Белене" должен был уже функционировать. Теперь он будет функционировать через девять с половиной лет - около 2026 года, 2028 года”, - добавил эксперт.