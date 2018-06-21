В оккупированном Крыму считают что диверсантов Украине присылать не надо, достаточно российской "власти" / Фоторепортаж
|13:24 10.07.2018
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|Крым
Блогер Александр Горный показал последствия массовых пожаров в аннексированном Крыму, которые никто не спешит тушить.
Фото сгоревших полей он разместил в своем Facebook, передают Новости Крыма.
«Крым горит и ни одного пожарника или трактора! Феодосия-Первомайское!!! П..! Идет стена огня!!!! Нам диверсантов присылать не надо, своих полная властная вертикаль Крымская», - возмутился блогер.
«Самый ущерб -это погибающие лесополосы. Они защищали поля и дороги 50-60 лет. Чтобы они выросли было много ручного труда»,
«А может это так с диверсантами борются. Земля горит под ногами у злодеев!»,
«Так воды-то нет. Раз нет воды, нет и пожарников. На самом деле это не смешно - Крым сохнет медленно но верно», - отмечают пользователи.
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