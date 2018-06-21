Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Российской военно-морской базы в оккупированном Крыму провёл плановое учение по задержанию подводных диверсантов в Севастопольской бухте .

Об этом сегодня, 10 июля, сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крым Информ.

По замыслу учений, с противодиверсионного катера «Грачонок», стоящего на дежурстве, на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущегося объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость.

Перехват цели совершил быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан.