Боевые пловцы Черноморского флота России искали диверсантов в Севастопольской бухте
|12:57 10.07.2018
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|Крым
Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Российской военно-морской базы в оккупированном Крыму провёл плановое учение по задержанию подводных диверсантов в Севастопольской бухте.
Об этом сегодня, 10 июля, сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крым Информ.
По замыслу учений, с противодиверсионного катера «Грачонок», стоящего на дежурстве, на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущегося объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость.
Перехват цели совершил быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан.
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