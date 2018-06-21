Секретарь Совбеза России обвинил в дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму украинские власти и Меджлис

12:03 10.07.2018 0 комментариев Крым

Главными угрозами дестабилизации ситуации в аннексированном Крыму секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал украинские власти и лидеров Меджлиса крымскотатарского народа

Об этом он заявил на совещании в аннексированном Севастополе по вопросам обеспечения законности и правопорядка на полуострове.

Глава Совбеза сообщил, что в оккупированном Крыму сохраняются «высокий уровень» коррупции во власти и «сложная криминогенная» ситуация, передает Коммерсантъ.

Николай Патрушев заявил, что в оккупированном Крыму сохраняются угрозы дестабилизации социально-экономической и политической ситуации. Связаны они, по его мнению, прежде всего с «деструктивными устремлениями политической власти Украины» и украинских националистов, не воспринимающих «волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией».

Также он отметил деструктивную позицию «радикально настроенных лидеров» Меджлиса крымскотатарского народа. По его словам, находясь за пределами РФ, они выражают готовность к совершению террористических актов и диверсионной деятельности на территории Крыма.

«Эти факторы также способствуют росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности»,— сказал Николай Патрушев.

«Зампред Общественной палаты» Крыма Александр Форманчук сказал “Ъ”, что на полуострове сохранилось влияние Меджлиса на крымскотатарское общество, «значительная часть» которого не принимает «российские реалии».

«Я слежу за высказываниями лидеров Меджлиса и вижу, что в их среде растет нетерпение по поводу того, что время идет, а шансы вернуться в Крым тают. Это может способствовать агрессии»,— считает господин Форманчук.

В свою очередь, активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов сказал “Ъ”: «Верно говорить, что (украинские власти и лидеры Меджлиса.— “Ъ”) не дестабилизируют ситуацию, а создают на международном уровне ситуацию, когда Россия будет вынуждена отвечать за содеянное: перед международным сообществом, Украиной и крымскотатарским народом. За то, что украли территорию независимого государства Украина»,— сказал Джелялов.

Он назвал экстремизм, радикализм и терроризм «изобретением российских спецслужб для оправдания силовых действий». По словам Наримана Джелялова, до 2014 года никаких террористов в Крыму «никто не ловил».



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