Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
|10:42 10.07.2018
|0 комментариев
|Азербайджан
Энергетическая сфера Черногории открыта для инвестиций из Азербайджана
Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Черногории Драгица Секулич.
"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики в настоящее время основано на деятельности, связанной с проектом Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP). Однако это не означает, что наше сотрудничество не должно расширяться. Напротив, учитывая наш предыдущий позитивный опыт работы с туристическими компаниями Азербайджана, мы более чем открыты для инвестиций ваших компаний в сферу энергетики Черногории", - сказала министр.
Секулич отметила, что Черногория богата неиспользованным потенциалом развития гидроэнергетики, который страна намерена оценивать с привлечением заинтересованных инвесторов.
"В этой связи я хотела бы выделить реки Морача и Комарника, энергопотенциал которых мы хотим оценить. И мы открыты для переговоров с инвесторами. Недавно мы также объявили тендер на строительство солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью и пригласить инвесторов из Азербайджана рассмотреть возможность участия в тендере", - сказала министр.
Она отметила, что в начале следующего года Черногория ожидает ввода в эксплуатацию подводного энергетического кабеля между Черногорией и Италией, что придаст больше значимости существующим и будущим проектам в области энергетики в регионе.
Отметим, что реализация проекта IAP в настоящее время является ярким примером сотрудничества между Черногорией и Азербайджаном в сфере энергетики.
Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.
Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.
Ещё на эту тему:
Азербайджан утратил лидерство по инвестициям в Грузии
В Сумгаитский химико-промышленный парк было инвестировано более 2 млрд 400 млн долларов
Европейский инвестиционный банк выделяет на TANAP 1,3 млрд. долларов
Доходы SOCAR от деятельности в Швейцарии составили 40 млрд. манатов
ЧБТР готов увеличить финансирование проектов в Азербайджане
Азербайджан является самым крупным инвестором в Грузию
Инвестиции SOCAR в Турцию в 2018 году превысят $18 млрд - Petkim
Крупнейшие банки Европы профинансируют TAP
Россия расширит инвестиции в агросектор Азербайджана
Россия инвестировала в экономику Азербайджана свыше $3 млрд