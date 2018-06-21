Власти России признали что в аннексированном ими Крыму очень высокий уровень коррупции и сложная криминогенная обстановка
|10:15 10.07.2018
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|Крым
Более двух тысяч нарушений российского антикоррупционного законодательства зафиксировано в оккупированном Крыму в прошлом году.
Об этом на выездном совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах аннексированного Крыма сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передают Новости Крыма.
«Остается высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В 2017 году выявлено около двух тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, к ответственности привлечено около тысячи должностных лиц», – сообщил Патрушев.
В то же время он отметил и пока еще сложную криминогенную обстановку.
«В рамках работы с преступностью достигнуты определенные успехи в сфере противодействия терроризму, экстремизму, реализованы оперативные разработки в отношении преступных групп и сообществ. Принимаются меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. Это позволило стабилизировать общую оперативную обстановку. Однако криминогенная ситуация остается сложной. Это в значительной мере обусловлено ростом особо тяжких преступлений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, недостаточным уровнем раскрываемости уголовных деяний», – добавил секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, «еще не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств»
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