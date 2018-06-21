Реакция России на международные военно-морские учения Sea Breeze-2018
|09:48 10.07.2018
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|Украина
Разумеется, Москва не оставила без внимания подготовку к началу нынешних Sea Breeze.
У берегов Сирии загодя была проведена рокировка, в соответствии с которой на боевую службу в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море заступили пришедшие с Каспия малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг».
Освободившиеся же фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» получили возможность вернуться в Севастополь, пишет Корреспондент.net.
Следует ожидать, что после пополнения запасов фрегаты, вместе с кораблями 41-й Севастопольской ордена Нахимова бригады ракетных катеров, а также базирующейся на крымских аэродромах авиационной группировкой, будут использованы для слежения за морской фазой Sea Breeze-2018.
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