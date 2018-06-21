Разумеется, Москва не оставила без внимания подготовку к началу нынешних Sea Breeze.

У берегов Сирии загодя была проведена рокировка, в соответствии с которой на боевую службу в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море заступили пришедшие с Каспия малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг».

Освободившиеся же фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» получили возможность вернуться в Севастополь, пишет Корреспондент.net.

Следует ожидать, что после пополнения запасов фрегаты, вместе с кораблями 41-й Севастопольской ордена Нахимова бригады ракетных катеров, а также базирующейся на крымских аэродромах авиационной группировкой, будут использованы для слежения за морской фазой Sea Breeze-2018.