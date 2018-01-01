Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
|09:21 10.07.2018
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|Молдова
Демократическая партия Молдовы была официально принята сегодня в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Об этом объявил депутат от Демократической партии Серджиу Сырбу, который находится с рабочим визитом в Парламентской ассамблее ОБСЕ, пишет realitatea.md, сообщает allmoldova.
«Демократическая партия Молдовы была официально принята сегодня в Группу социал-демократов ПА ОБСЕ (SDSP). Поддержка групп из одной и той же политической семьи очень полезна в продвижении интересов нашей страны», - написал Сырбу на своей странице в Фейсбуке.
В то же время депутат поблагодарил всех коллег за их доверие к ДПМ. «Я благодарен за поддержку г-жи Дорис Барнет, депутата бундестага, лидера делегации Германии в ПА ОБСЕ и SDSP», - заключил Серджиу Сырбу.
Напомним, что молдавский депутат Серджиу Сырбу находится с рабочим визитом в Берлине и принимает участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБС, в рамках которой состоятся заседания комитетов Ассамблеи. Сессия проходит в период 7-11 июня.
Отдельной темой станет принятие Декларации, содержащей ссылки на Республику Молдова и урегулирование приднестровского конфликта.
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