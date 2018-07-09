В ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
|08:54 10.07.2018
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|Крым
В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержали резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает GuildHall.
«Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ “Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)”, представленный делегацией Украины», — написал он.
По его словам, «за» принятие резолюции проголосовали 35 парламентариев, «против» – 9, «воздержались» – 7 депутатов ассамблеи.
«Дорога к принятию указанной резолюции на пленарном заседании ПА ОБСЕ , которое состоится послезавтра, открыта…», — отметил Чубаров.
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