В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
|08:27 10.07.2018
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|Россия
В Сибири и на Дальнем Востоке действуют пожары площадью более миллиона гектаров.
Об этом сообщается на сайте «Авиалесохраны», передает Новая Газета.
При этом режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех субъектах России, а именно в республиках Тыва, Саха (Якутия), в Красноярском крае, и в одном муниципальном районе Иркутской области.
В Якутии площадь пожаров составляет 914 тысяч гектаров, из них тушение производилось более, чем на 11 тысячах гектаров.
В Красноярском крае пожары действуют на 266 тысячах гектаров, в регионе борятся с возгораниями на более, чем десяти тысячах гектаров.
В Иркутской области площадь пожаров составляет 58 тысяч гектаров, при этом тушат 19,5 тысяч.
Тушение лесных пожаров не производится там, где отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают потенциальный вред от них. За прошедшие сутки в России ликвидированы 33 лесных пожара на площади более семи тысяч гектаров.
В апреле «Авиалесоохрана» сообщала о том, что большая часть регионов России не готова к пожароопасному сезону. При этом многие регионы России находятся в зоне риска возникновения лесных пожаров.
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