В Сибири и на Дальнем Востоке действуют пожары площадью более миллиона гектаров.

Об этом сообщается на сайте «Авиалесохраны», передает Новая Газета.

При этом режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех субъектах России, а именно в республиках Тыва, Саха (Якутия), в Красноярском крае, и в одном муниципальном районе Иркутской области.

В Якутии площадь пожаров составляет 914 тысяч гектаров, из них тушение производилось более, чем на 11 тысячах гектаров.

В Красноярском крае пожары действуют на 266 тысячах гектаров, в регионе борятся с возгораниями на более, чем десяти тысячах гектаров.

В Иркутской области площадь пожаров составляет 58 тысяч гектаров, при этом тушат 19,5 тысяч.

Тушение лесных пожаров не производится там, где отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают потенциальный вред от них. За прошедшие сутки в России ликвидированы 33 лесных пожара на площади более семи тысяч гектаров.

В апреле «Авиалесоохрана» сообщала о том, что большая часть регионов России не готова к пожароопасному сезону. При этом многие регионы России находятся в зоне риска возникновения лесных пожаров.