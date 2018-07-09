В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса

08:27 10.07.2018 0 комментариев Россия

В Сибири и на Дальнем Востоке действуют пожары площадью более миллиона гектаров.

Об этом сообщается на сайте «Авиалесохраны», передает Новая Газета.

При этом режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех субъектах России, а именно в республиках Тыва, Саха (Якутия), в Красноярском крае, и в одном муниципальном районе Иркутской области.

В Якутии площадь пожаров составляет 914 тысяч гектаров, из них тушение производилось более, чем на 11 тысячах гектаров.

В Красноярском крае пожары действуют на 266 тысячах гектаров, в регионе борятся с возгораниями на более, чем десяти тысячах гектаров.

В Иркутской области площадь пожаров составляет 58 тысяч гектаров, при этом тушат 19,5 тысяч.

Тушение лесных пожаров не производится там, где отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают потенциальный вред от них. За прошедшие сутки в России ликвидированы 33 лесных пожара на площади более семи тысяч гектаров.

В апреле «Авиалесоохрана» сообщала о том, что большая часть регионов России не готова к пожароопасному сезону. При этом многие регионы России находятся в зоне риска возникновения лесных пожаров. 



Ещё на эту тему:

22:15 08.07.2016
На Кубани высокий риск природных пожаров
21:15 20.04.2016
Росгидромет: лесные пожары в майские праздники вероятны на Юге России и в оккупированном Крыму
13:49 31.03.2016
В Сочи вновь горит лес
17:20 03.09.2015
Пожары в Бурятии — стихия или кармическое воздаяние: Испуганные буряты просят прощения у украинцев за войну
09:36 18.05.2015
Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти
12:09 05.05.2015
Площадь лесных пожаров сократилась в Забайкалье
09:35 29.04.2015
Площадь лесных пожаров в Забайкалье рекордно увеличилась
13:39 28.04.2015
Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла втрое
10:26 22.04.2015
Площадь пожаров в Бурятии увеличилась в 1,5 раза
09:58 17.04.2015
Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась за сутки на 10 тысяч гектаров
10:28 16.04.2015
За сутки в Забайкалье площадь пожаров увеличилась вдвое / Видео
08:21 15.04.2015
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла в четыре раза
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
09:37 09.07.2018
Национальная армия Молдовы принимает участие в учениях Sea Breeze 2018
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
Все новости страны
Россия Россия
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
11:55 09.07.2018
Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность
Все новости страны
Румыния Румыния
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
18:47 10.07.2018
КПВВ «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины обустроят до конца года
17:54 10.07.2018
Правительство Франции обвинило РФ в нарушении базовых прав Сенцова: Путина мало что трогает
16:59 10.07.2018
"Кентавры" и новейшие БМП: командующий рассказал о перевооружении морской пехоты
16:34 10.07.2018
Украина запретила въезд британскому журналисту за "вояжи" в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс