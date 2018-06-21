Европейский суд по правам человека 6 июля получил от России ответ на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более 50 дней .

Об этом в ЕСПЧ заявили в ответ на запрос УНН.

"Суд может подтвердить, что 6 июля он получил информацию от правительства России о состоянии здоровья господина Сенцова по требованию суда. Суд до сих пор рассматривает такую ​​информацию", - сообщили в ЕСПЧ.

На вопрос о том, учитывается ли такая информация, полученная через 9 дней после истечения так называемого "дедлайна", в суде отметили, что "время не было проблемой в этом случае".

Напомним, 21 июня Министерство юстиции Украины подало обращение в интересах Олега Сенцова в ЕСПЧ о предоставлении правительству РФ указаний относительно удержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Олега Сенцова, оказания возможности представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, посетить его, а также информации о состоянии его здоровья.

ЕСПЧ ответил на представление украинского правительства. В суде отметили, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос в РФ о состоянии здоровья Олега Сенцова и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.