Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма

20:59 09.07.2018 0 комментариев Крым

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отметил медленные темпы, так называемого "перевода в государственную собственность" судостроительных и судоремонтных предприятий.

Об этом он заявил сегодня, 9 июля, на выездном совещании по вопросам "обеспечения законности и правопорядка" в регионах оккупированного полуострова, передает корреспондент Крым Информа.

"Процесс перевода в государственную собственность имущественного комплекса отдельных важных предприятий идет медленно. Прежде всего, это касается "Севастопольского морского завода" и "Морского индустриального комплекса", на базе которого запланировано создание судоремонтного кластера, способного принимать крупные корабли для выполнения обслуживания», – сказал Патрушев.

По его словам, кроме "перевода в госсобственность" указанных предприятий, есть еще проблемы с оформлением документов.

Кроме того, не решен вопрос загрузки гражданской продукцией судостроительного завода «Море».

Патрушев отметил, что есть необходимость дополнительного обсуждения проблем связанных с промышленными предприятиями оккупированного Крыма с участием всех заинтересованных лиц.

После чего необходимо устранить причины вызывающие затруднения и замедления интеграции предприятий.



Ещё на эту тему:

16:53 04.07.2018
Многострадальную Ялтинскую киностудию забирают федеральные оккупационные власти
08:59 04.07.2018
Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса
15:58 27.06.2018
«Национализированный» санаторий «Дюльбер» решили купить две компании зарегистрированные в Москве по одному адресу
09:31 22.06.2018
В ООН возмущены российской "национализацией" в оккупированном Крыму
20:42 20.06.2018
Оккупанты хотят продать судакский пансионат и туристический катер
13:31 23.05.2018
Оккупанты расчитывают заработать на продаже крымского имущества в 2018 году 1,7 млрд рублей
12:13 23.05.2018
Оккупанты планируют приватизировать два крымских винзавода
12:23 18.05.2018
Оккупанты в Севастополе хотят привлечь инвесторов, продав доли в госпредприятиях
13:39 16.05.2018
Гостиницу «Моряк» в Феодосии продадут на аукционе
13:35 07.05.2018
В Симеизе неизвестному инвестору проданы сразу четыре санатория
12:36 03.05.2018
Россия пересмотрит права на недвижимость в Крыму
12:52 02.05.2018
Несколько гостиниц в Феодосии и Ялте выставят на аукцион за 113 млн рублей
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
Все новости страны
Молдова Молдова
09:37 09.07.2018
Национальная армия Молдовы принимает участие в учениях Sea Breeze 2018
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
09:10 06.07.2018
В Приднестровье грузовики без номерных знаков вывозят со склада оружие и боеприпасы в неизвестном направлении
15:58 05.07.2018
Партия социалистов Молдовы потребовала заслушать премьер-министра по вопросу о строительстве Украиной ГЭС на Днестре
Все новости страны
Россия Россия
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
11:55 09.07.2018
Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность
08:23 09.07.2018
Литва хочет разместить в стране комплексы Patriot из-за растущей осады России / Фото
17:25 06.07.2018
Путину предложили переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
08:01 10.07.2018
ЕСПЧ получил от РФ отчет о здоровье Сенцова с опозданием в полторы недели
20:59 09.07.2018
Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма
20:34 09.07.2018
Оккупанты в Крыму хотят засудить «украинского диверсанта» Панова до 10,5 лет тюрьмы
20:11 09.07.2018
Командующий ВМС ВСУ Воронченко рассказал о ситуации в украинских морях
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс