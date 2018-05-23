Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма
|20:59 09.07.2018
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|Крым
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отметил медленные темпы, так называемого "перевода в государственную собственность" судостроительных и судоремонтных предприятий.
Об этом он заявил сегодня, 9 июля, на выездном совещании по вопросам "обеспечения законности и правопорядка" в регионах оккупированного полуострова, передает корреспондент Крым Информа.
"Процесс перевода в государственную собственность имущественного комплекса отдельных важных предприятий идет медленно. Прежде всего, это касается "Севастопольского морского завода" и "Морского индустриального комплекса", на базе которого запланировано создание судоремонтного кластера, способного принимать крупные корабли для выполнения обслуживания», – сказал Патрушев.
По его словам, кроме "перевода в госсобственность" указанных предприятий, есть еще проблемы с оформлением документов.
Кроме того, не решен вопрос загрузки гражданской продукцией судостроительного завода «Море».
Патрушев отметил, что есть необходимость дополнительного обсуждения проблем связанных с промышленными предприятиями оккупированного Крыма с участием всех заинтересованных лиц.
После чего необходимо устранить причины вызывающие затруднения и замедления интеграции предприятий.
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