Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отметил медленные темпы, так называемого "перевода в государственную собственность" судостроительных и судоремонтных предприятий.

Об этом он заявил сегодня, 9 июля, на выездном совещании по вопросам "обеспечения законности и правопорядка" в регионах оккупированного полуострова, передает корреспондент Крым Информа.

"Процесс перевода в государственную собственность имущественного комплекса отдельных важных предприятий идет медленно. Прежде всего, это касается "Севастопольского морского завода" и "Морского индустриального комплекса", на базе которого запланировано создание судоремонтного кластера, способного принимать крупные корабли для выполнения обслуживания», – сказал Патрушев.

По его словам, кроме "перевода в госсобственность" указанных предприятий, есть еще проблемы с оформлением документов.

Кроме того, не решен вопрос загрузки гражданской продукцией судостроительного завода «Море».

Патрушев отметил, что есть необходимость дополнительного обсуждения проблем связанных с промышленными предприятиями оккупированного Крыма с участием всех заинтересованных лиц.

После чего необходимо устранить причины вызывающие затруднения и замедления интеграции предприятий.