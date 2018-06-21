Оккупанты в Крыму хотят засудить «украинского диверсанта» Панова до 10,5 лет тюрьмы
|20:34 09.07.2018
|0 комментариев
|Крым
В подконтрольном России Верховном суде Крыма 9 июля на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова прокурор Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима
Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00, сообщает Крым.Реалии, передает Информационное Сопротивление.
В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.
ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.
Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.
Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).
Ранее группа ИС сообщала, что оккупанты в Крыму дали 5 лет колонии Балуху по второму сфабрикованному делу.
Ещё на эту тему:
20 европейских киноакадемий требуют немедленно освободить Сенцова
Узник Кремля Балух решил не прекращать голодовку
В Штатах считают "сомнительным" новый приговор Балуху
Сенцов: Нужно говорить правду и не париться о последствиях
Сенцову пытались навязать российское гражданство - адвокат
«Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов
"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен" - из письма трижды осужденного Балуха
Владимира Балуха оккупанты приговорили к 5 годам лишения свободы