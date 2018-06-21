В подконтрольном России Верховном суде Крыма 9 июля на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова прокурор Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00, сообщает Крым.Реалии, передает Информационное Сопротивление.

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Ранее группа ИС сообщала, что оккупанты в Крыму дали 5 лет колонии Балуху по второму сфабрикованному делу.