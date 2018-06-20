По словам командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко, озвученным во время открытия украинско-американских учений «Sea Breeze 2018», ситуация в Чёрном море очень напряжённая.

Так, Россия игнорирует нормы международного морского права, пояснил он, и не останавливает свою аннексию в украинских экономических зонах Чёрного и, особенно, Азовского морей.

Но Sea Breeze поможет государству адекватно реагировать на возникающие угрозы, подытожил Воронченко, сообщает Odessa.net.ua.