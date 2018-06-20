Командующий ВМС ВСУ Воронченко рассказал о ситуации в украинских морях
|20:11 09.07.2018
|0 комментариев
|Одесса
По словам командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко, озвученным во время открытия украинско-американских учений «Sea Breeze 2018», ситуация в Чёрном море очень напряжённая.
Так, Россия игнорирует нормы международного морского права, пояснил он, и не останавливает свою аннексию в украинских экономических зонах Чёрного и, особенно, Азовского морей.
Но Sea Breeze поможет государству адекватно реагировать на возникающие угрозы, подытожил Воронченко, сообщает Odessa.net.ua.
Ещё на эту тему:
13:40 09.07.2018
В Одесский порт зашла многонациональная эскадра / Фоторепортаж
В Одесский порт зашла многонациональная эскадра / Фоторепортаж
12:20 09.07.2018
Корвет «Бодри» ВМС Болгарии зашел в Одесский порт / Фото
Корвет «Бодри» ВМС Болгарии зашел в Одесский порт / Фото
08:54 09.07.2018
Британский самолет привез в Одессу королевских боевых пловцов / Фото
Британский самолет привез в Одессу королевских боевых пловцов / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
08:01 09.07.2018
В Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney / Фото
В Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney / Фото