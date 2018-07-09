Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
|19:48 09.07.2018
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|Россия
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.
- Экипажи трех авиационных полков из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей приступили к перебазированию авиатехники на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском, - рассказали ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ, передает rg.ru.
Помимо перелета на новые площадки, летчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники.
В Ивановской и Ульяновской областях базируются соединения ВДВ - вероятно, перебрасывать и десантировать будут их.
Учения проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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