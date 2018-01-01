Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
|19:24 09.07.2018
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|Турция
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику.
Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и вновь вступил в должность президента Турции. Церемония прошла в здании парламента в Анкаре, сообщает Анадолу в понедельник, 9 июля.
После церемонии присяги Эрдоган сказал: "Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо".
Затем Эрдоган направился в мавзолей основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок.
"Тем самым, Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику", – говорится в сообщении.
Ожидается, что сегодня будет объявлен новый состав кабинета министров Турции.
Число министров в правительстве страны сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда ведомств. Также будет управздена должность премьер-министра.
Напомним, 24 июня в Турции прошли досрочные выборы президента, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал 52,5% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей.
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