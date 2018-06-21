На 54-й день бессрочной голодовки Олега Сенцова члены объединения Европейских киноакадемий от имени тысяч кинематографистов со всего континента призвали немедленно освободить украинского режиссера.

Об этом Укринформу сообщили в Украинской киноакадемии.

«Во время ежегодной встречи в рамках Международного кинофестиваля в Карловых Варах они обратились к президенту Путину и российскому правительству с просьбой поступить гуманно и немедленно освободить Олега Сенцова», – говорится в сообщении.

Как отмечается, под обращением подписались 20 киноакадемий Европы.

Они подчеркнули, что организации по защите прав человека со всего мира и тысячи европейских кинематографистов и художников высказались в поддержку режиссера и отца двоих детей, объявившего бессрочную голодовку еще 14 мая.

Представители 70 городов в 30 разных странах вышли на демонстрации, а президент Европейского Совета Дональд Туск, при поддержке Европарламента и других представителей власти, призвал к освобождению Сенцова в своей речи на открытии саммита Большой семерки.

До сих пор все призывы и усилия дипломатов остаются безрезультатными. На восьмой неделе голодовки жизнь Олега Сенцова находится под большой угрозой.

Олег Сенцов поддерживал Евромайдан в Киеве, выступал против российской аннексии Крыма.

Он был задержан ФСБ Российской Федерации 10 мая 2014 года в его собственном доме в Симферополе. После задержания в течение года он находился в Москве в ожидании суда.

Несмотря на то, что главный свидетель отказался от собственных прежних показаний, поскольку давал их под давлением, суд продлил следствие по статье «уголовное преступление» и приговорил Олега Сенцова сроком на 20 лет в тюрьме.

Amnesty International назвали это «несправедливым решением военного суда».

В ноябре 2015 года российский Верховный суд подтвердил приговор, и Олега Сенцова перевели в колонию в Якутии.

Сейчас он продолжает голодовку как протест против собственного содержания и содержания других заключенных из Украины.