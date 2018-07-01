Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к российской агрессии против Украины.
|18:07 09.07.2018
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|Украина
ЕС о войне в Украине: это агрессия, нападение армии РФ продолжается с февраля 2014 года.
Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".
В документе, который был обнародован за подписью президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета, приводится четкое определение действий России против Украины. При этом лидеры ЕС согласились, что нападение РФ на Украину началось еще в феврале 2014 года, то есть с начала вооруженной аннексии Крыма.
"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается с февраля 2014 года", - говорится в документе (английская версия звучит как "acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014").
В ЕС в очередной раз подтвердили политику непризнания незаконной аннексии. Отдельным пунктом представители Евросоюза выделили осуждение строительства Крымского моста без необходимых консультаций с Украиной.
"Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей", - говорится в документе.
Необходимо отметить, что текст этого заявления перед обнародованием был одобрен всеми 28 странами-членами ЕС.
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