Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти и украинские националисты причастны к дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму, потому что не признают так называемый "референдум".

Об этом он сказал на заседании в Севастополе 9 июля, передает ТАСС, сообщает Украинская правда.

По его словам, сохраняется "угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации".

Патрушев уверен, что это связано с "деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины", а также с якобы агрессивной деятельностью украинских националистов, которые не принимают "волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией".

Кроме того, российский чиновник заявил, что к росту преступлений экстремистского характера на полуострове причастен Меджлис крымскотатарского народа и именно его "радикально настроенные" лидеры якобы высказывают готовность к диверсиям и терактам.

Он добавил, что с прошлого года в Крыму "выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесено 1200 актов прокурорского реагирования, возбуждено 12 уголовных дел".

Также Патрушев считает, что рынок труда на оккупированном полуострове страдает от "неэффективного контроля миграционных потоков".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.