Основные источники загрязнения воздуха в оккупированном Крыму - мобильные газотурбинные станции, автомобили и свалки
|17:15 09.07.2018
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|Крым
С 2014 по 2017 год в Крыму выброс загрязняющих веществ в воздух увеличился в три раза.
Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко, передают Новости Крыма.
«С 2014-го до 2017-ый выброс загрязняющих веществ увеличился в три раза, только теперь источники загрязнения – мобильные газотурбинные станции, предназначенные для борьбы с блэкаутом. Они дают 44% выбросов… Табуны автомобилей приехали на низкокачественном топливе и ездят по центру в Севастополе, Симферополе», – отметила эколог.
Маргарита Литвиненко добавила, что большую роль играют также свалки, которые, по словам специалиста, трудно назвать полигонами.
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