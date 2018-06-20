С 2014 по 2017 год в Крыму выброс загрязняющих веществ в воздух увеличился в три раза.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко, передают Новости Крыма.

«С 2014-го до 2017-ый выброс загрязняющих веществ увеличился в три раза, только теперь источники загрязнения – мобильные газотурбинные станции, предназначенные для борьбы с блэкаутом. Они дают 44% выбросов… Табуны автомобилей приехали на низкокачественном топливе и ездят по центру в Севастополе, Симферополе», – отметила эколог.

Маргарита Литвиненко добавила, что большую роль играют также свалки, которые, по словам специалиста, трудно назвать полигонами.