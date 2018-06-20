Российские авиакомпании начали отменять анонсированные полеты в оккупированный Крым
|16:48 09.07.2018
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|Крым
С 21 июля аэропорт Липецка отменяет прямые рейсы в аннексированный Крым и обратно.
Раньше прекратятся полеты между Сочи и Липецком, а также будет сокращено количество перелетов в Москву, передают Новости Крыма.
Аэропорт отмену рейсов не комментирует, списывая все на авиакомпанию «Руслайн».
При этом рейсы в оккупированный Крым открылись только 9 июня - их осуществляют на самолетах Bambardier вместимостью 50 пассажиров в среду и субботу.
Напомним, что аэропорт аннексированного Симферополя принимает только рейсы из России.
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