С 21 июля аэропорт Липецка отменяет прямые рейсы в аннексированный Крым и обратно.

Раньше прекратятся полеты между Сочи и Липецком, а также будет сокращено количество перелетов в Москву, передают Новости Крыма.

Аэропорт отмену рейсов не комментирует, списывая все на авиакомпанию «Руслайн».

При этом рейсы в оккупированный Крым открылись только 9 июня - их осуществляют на самолетах Bambardier вместимостью 50 пассажиров в среду и субботу.

Напомним, что аэропорт аннексированного Симферополя принимает только рейсы из России.