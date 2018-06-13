Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об увольнении главы Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауры Ковеши, хотя и был против этого решения.

Об этом сообщает Romania TV, передает Европейская правда.

Конституционный суд Румынии 30 мая принял решение, которым обязал Йоханниса подписать указ об увольнении Ковеши.

"Президент Румынии заявил, что уважает Конституцию и законы страны и постоянно действовал в этом русле. Соответственно, во исполнение решения 358/2018 Конституционного суда президент Румынии сегодня подписал указ об увольнении госпожи Лауры Ковеши с должности главного прокурора Национального антикоррупционного управления", - сообщила пресс-секретарь румынского президента.

Также стало известно, что сегодня в Бухаресте в 12:00 Лаура Ковеши сделает специальное заявление.

В середине июня Йоханнис заявил, что не будет спешить с подписанием указа. Он также заявлял, что правящая Социал-демократическая партия пытается урезать полномочия президента, потому что у президента есть другое мнение.

Напомним, министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер в феврале направил Йоханнису письмо с требованием отправить в отставку Ковеши. Позицию министра юстиции поддержала и премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.

Высший совет магистратуры Румынии позже отклонил требование министра юстиции, который утверждал, что Ковеши действовала с превышением полномочий.

В середине апреля Йоханнис объявил о своем решении отказать в запросе на увольнение Ковеши.

Ковеши руководила антикоррупционным ведомством с 2013 года, и под ее руководством количество уголовных дел против чиновников в одной из самых коррумпированных стран ЕС резко возросло. Она является едва ли не самым популярным чиновником страны.

Правящие социал-демократы год назад пытались декриминализировать несколько коррупционных правонарушений, что привело к крупнейшим уличным протестам в Румынии за последние десятилетия.

В конце 2017 года правящая коалиция утвердила противоречивую реформусудопроизводства, которую критиковали президент Румынии, Европейская комиссия и Государственный департамент США.

Документ в конце концов вернулся в парламент после того, как Конституционный суд признал, что некоторые его положения не соответствовали основному закону страны.