ГПСУ считает что суда в Азовском море ФСБ осматривает а не задерживает
|15:56 09.07.2018
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|Крым
Украинские суда, которые по данным СМИ якобы были задержаны ФСБ, только что осмотрели.
Об этом сказал корреспонденту Укринформа помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян.
"В данном случае речь идет не о задержке судов, а об их осмотре. Их осмотрели и они пошли далее", - сказал Слободян.
Он напомнил, что со второй половины апреля впервые начали фиксировать факты осмотра россиянами иностранных судов, которые следуют в украинские порты на Азовском море.
"В данном случае мы являемся заложниками ситуации, когда Азовское море с 2014 года считается морем внутреннего пользования для Украины и РФ. И любая из сторон может свободно передвигаться по бассейну Азовского моря и находиться фактически в любой его точке. Другое дело, что РФ ранее не делала такие осмотры и сейчас использует их как элемент экономического и политического давления на Украину", - подчеркнул помощник председателя ГПСУ.
Как сообщал Укринформ, вице-спикер парламента Оксана Сыроид во время заседания согласительного совета 9 июля отметила, что береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ за эти сутки задержала в Азовском море 7 украинских торговых судов.
Ранее руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook сообщал о задержании 7 судов.
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