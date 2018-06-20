Украинские суда, которые по данным СМИ якобы были задержаны ФСБ, только что осмотрели.

Об этом сказал корреспонденту Укринформа помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян.

"В данном случае речь идет не о задержке судов, а об их осмотре. Их осмотрели и они пошли далее", - сказал Слободян.

Он напомнил, что со второй половины апреля впервые начали фиксировать факты осмотра россиянами иностранных судов, которые следуют в украинские порты на Азовском море.

"В данном случае мы являемся заложниками ситуации, когда Азовское море с 2014 года считается морем внутреннего пользования для Украины и РФ. И любая из сторон может свободно передвигаться по бассейну Азовского моря и находиться фактически в любой его точке. Другое дело, что РФ ранее не делала такие осмотры и сейчас использует их как элемент экономического и политического давления на Украину", - подчеркнул помощник председателя ГПСУ.

Как сообщал Укринформ, вице-спикер парламента Оксана Сыроид во время заседания согласительного совета 9 июля отметила, что береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ за эти сутки задержала в Азовском море 7 украинских торговых судов.

Ранее руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook сообщал о задержании 7 судов.