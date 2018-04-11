Оккупанты активизируют работу «по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций»

15:29 09.07.2018 0 комментариев Крым

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 9 июля, в оккупированном Севастополе проведет совещание по вопросам «обеспечения законности и правопорядка в Крыму».

Совещание пройдет по поручению президента РФ с участием, подконтрольных кремлю «глав» регионов, представителей федеральных министерств и ведомств, сообщают Новости Крыма.

Как сообщают оккупационные власти, «на полуострове была активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций, усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении организаций, использующих труд иностранцев».



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