Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 9 июля, в оккупированном Севастополе проведет совещание по вопросам «обеспечения законности и правопорядка в Крыму».

Совещание пройдет по поручению президента РФ с участием, подконтрольных кремлю «глав» регионов, представителей федеральных министерств и ведомств, сообщают Новости Крыма.

Как сообщают оккупационные власти, «на полуострове была активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций, усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении организаций, использующих труд иностранцев».