Болгарская национальная платежная система Borica и китайская национальная платежная система UnionPay договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.

Соответствующая договоренность была достигнута премьер-министром Болгарии — Бойко Борисовым и Премьером Государственного Совета Китая — Ли Кэцяном, в Софии на саммите «16+1» в конце прошлой недели, сообщает Вourgas.

Теперь банковские карты система Borica (Bcard), которые использовались в стране для расчетов с 2016 года будут обслуживаться в 169 стран мира, т.е. там, где сегодня уже обслуживают банковские карты UnionPay.

Как стало известно, Болгария стала 13-й страной Центральной, Восточной и Южной Европы из 16 стран, где заработает UnionPay.

К слову, лучше всего UnionPay в Европе адаптировалась в Чехии и Венгрии, где не менее 50% банкоматов и торговых точек страны принимают и обслуживают банковские карты Национальной платежной системы Китая.