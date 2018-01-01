В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay

15:05 09.07.2018 0 комментариев Болгария

Болгарская национальная платежная система Borica и китайская национальная платежная система UnionPay договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.

Соответствующая договоренность была достигнута премьер-министром Болгарии — Бойко Борисовым и Премьером Государственного Совета Китая — Ли Кэцяном, в Софии на саммите «16+1» в конце прошлой недели, сообщает Вourgas.

Теперь банковские карты система Borica (Bcard), которые использовались в стране для расчетов с 2016 года будут обслуживаться в 169 стран мира, т.е. там, где сегодня уже обслуживают банковские карты UnionPay.

Как стало известно, Болгария стала 13-й страной Центральной, Восточной и Южной Европы из 16 стран, где заработает UnionPay.

К слову, лучше всего UnionPay в Европе адаптировалась в Чехии и Венгрии, где не менее 50% банкоматов и торговых точек страны принимают и обслуживают банковские карты Национальной платежной системы Китая.



Ещё на эту тему:

13:27 28.07.2017
Болгария и Китай намерены усилить двустороннее военное сотрудничество
13:15 03.03.2017
Болгария планирует упростить процедуру выдачи виз для граждан Китая
16:59 13.01.2017
Китайская Alibaba Group планирует построить в Болгарии логистический центр
17:58 11.10.2016
Китайская компания изучает возможность строительства в Велико-Тырново автозавода
20:03 27.09.2016
Болгария и Китай обсуждают совместные проекты в инфраструктуре, транспорте и энергетике
10:21 13.06.2016
Болгарская компания подписала договор на поставку своей молочной продукции в Китай
19:47 05.04.2016
Китайский интернет-холдинг «Алибаба» рассматривает возможность строительства в Бургасе базы
22:55 27.11.2015
Китайские компании проявляют интерес к строительству болгарских скоростных дорог
19:30 26.11.2015
Министр земледелия: Торговля между Болгарией и Китаем выросла в два раза
15:18 25.11.2015
Китайские компании инвестируют в производство продуктов питания в Болгарии
09:14 25.11.2015
Премьер Болгарии: Китай наш важный стратегический партнер
10:49 29.10.2015
Китайская компания вручила премьер-министру Болгарии письмо об инвестиционных намерениях
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
Все новости страны
Молдова Молдова
09:37 09.07.2018
Национальная армия Молдовы принимает участие в учениях Sea Breeze 2018
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
09:10 06.07.2018
В Приднестровье грузовики без номерных знаков вывозят со склада оружие и боеприпасы в неизвестном направлении
15:58 05.07.2018
Партия социалистов Молдовы потребовала заслушать премьер-министра по вопросу о строительстве Украиной ГЭС на Днестре
Все новости страны
Россия Россия
11:55 09.07.2018
Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность
08:23 09.07.2018
Литва хочет разместить в стране комплексы Patriot из-за растущей осады России / Фото
17:25 06.07.2018
Путину предложили переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор"
16:34 06.07.2018
В Великобритании заявили о возможности атак со стороны России после ЧМ
Все новости страны
Румыния Румыния
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
Все новости страны
Турция Турция
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
10:53 05.07.2018
Европарламент выделил 500 миллионов евро на образование сирийцев в Турции
Все новости страны
Украина Украина
18:59 09.07.2018
20 европейских киноакадемий требуют немедленно освободить Сенцова
18:07 09.07.2018
Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к российской агрессии против Украины.
17:45 09.07.2018
В РФ говорят, что крымчанам плохо живется из-за того, что Украина не признает “референдум”
17:15 09.07.2018
Основные источники загрязнения воздуха в оккупированном Крыму - мобильные газотурбинные станции, автомобили и свалки
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс