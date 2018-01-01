В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
|15:05 09.07.2018
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|Болгария
Болгарская национальная платежная система Borica и китайская национальная платежная система UnionPay договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.
Соответствующая договоренность была достигнута премьер-министром Болгарии — Бойко Борисовым и Премьером Государственного Совета Китая — Ли Кэцяном, в Софии на саммите «16+1» в конце прошлой недели, сообщает Вourgas.
Теперь банковские карты система Borica (Bcard), которые использовались в стране для расчетов с 2016 года будут обслуживаться в 169 стран мира, т.е. там, где сегодня уже обслуживают банковские карты UnionPay.
Как стало известно, Болгария стала 13-й страной Центральной, Восточной и Южной Европы из 16 стран, где заработает UnionPay.
К слову, лучше всего UnionPay в Европе адаптировалась в Чехии и Венгрии, где не менее 50% банкоматов и торговых точек страны принимают и обслуживают банковские карты Национальной платежной системы Китая.
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