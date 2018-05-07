Оккупанты рискнут запустить «круизное недоразумение» «Князь Владимир» в августе
|14:44 09.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Круизы лайнера «Князь Владимир», курсирующего между Сочи и оккупированным Севастополем, по предварительным данным, возобновятся в начале августа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морском порту Сочи, передает Крым Информ.
«Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь планируется возобновить в начале августа», – цитирует агентство своего собеседника.
Эту информацию подтверждает и управление курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. «Возобновление рейсов намечено на август. Это единственный круизный лайнер, который будет курсировать по маршруту Сочи – Крым», – добавил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.
Первый в этом году рейс круизного судна «Князь Владимир» должен был состояться из Сочи ещё 29 апреля, однако лайнер не смог покинуть Севастополь из-за поломки.
Следующий рейс, намеченный на 6 мая, пришлось отменить из-за пожара на судне.
До сих пор судно не сделало ни одного круиза и находится в порту Сочи.
Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа.
Планируется также, что лайнер со 2 по 9 сентября этого года примет участие во всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции «Волна здоровья».
В ходе акции «Князь Владимир» впервые пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи – Новороссийск – Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи.
Ещё на эту тему:
Июньские и июльские круизы на «Князе Владимире» не продаются и скорее всего будут отменены
Майские рейсы в Крым неисправного лайнера «Князь Владимир» отменены
Лайнер «Князь Владимир» с опозданием на неделю вышел из Севастополя в первый в этом году круиз
«Князь Владимир» продал 3 300 билетов за месяц до открытия круиза
Круизное сообщение между Сочи и Крымом оккупанты планируют возобновить в конце апреля
Круизный теплоход «Князь Владимир», совершавший рейсы в оккупированный Крым, выставлен на продажу
Оккупанты объявили конкурс на дизайн части внутренних помещений лайнера «Князь Владимир»