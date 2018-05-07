Оккупанты рискнут запустить «круизное недоразумение» «Князь Владимир» в августе

14:44 09.07.2018 0 комментариев Крым

Круизы лайнера «Князь Владимир», курсирующего между Сочи и оккупированным Севастополем, по предварительным данным, возобновятся в начале августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морском порту Сочи, передает Крым Информ.

«Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь планируется возобновить в начале августа», – цитирует агентство своего собеседника.

Эту информацию подтверждает и управление курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. «Возобновление рейсов намечено на август. Это единственный круизный лайнер, который будет курсировать по маршруту Сочи – Крым», – добавил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

Первый в этом году рейс круизного судна «Князь Владимир» должен был состояться из Сочи ещё 29 апреля, однако лайнер не смог покинуть Севастополь из-за поломки.

Следующий рейс, намеченный на 6 мая, пришлось отменить из-за пожара на судне.

До сих пор судно не сделало ни одного круиза и находится в порту Сочи.

Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа.

Планируется также, что лайнер со 2 по 9 сентября этого года примет участие во всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции «Волна здоровья».

В ходе акции «Князь Владимир» впервые пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи – Новороссийск – Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи.



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