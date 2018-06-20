Международные военно-морские учения Sea Breeze – 2018, которые проходят в акватории Черного моря, стартуют сегодня в Одесской области.

Впервые учения Sea Breeze прошли в 1997 году близ Евпатории.

В маневрах участвовали более 4,5 тыс военнослужащих, а также 28 кораблей и судов Украины, США, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.

Россия была приглашена к участию в учениях лишь однажды – в 1998 году, вспоминает Крым Информ.

РФ представляли сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный», большой десантный корабль БДК-67 (ныне – "Ямал") и взвод морских пехотинцев.

В 2001 году представители минобороны РФ участвовали в командно-штабной фазе учений.

Sea Breeze фактически не стали ежегодными. Дважды они не проводились – в 2006 и 2009 годах.

Учения 2006 года были сорваны многочисленными акциями протеста пророссийских сил Крыма и других регионов юга Украины, которые выступали против вступления государства в НАТО.

В частности, с 27 мая по 25 июня 2006 года в Феодосии прошли пикеты противников НАТО.

Акции протеста начались после того, как было объявлено о начале международных учений, в рамках которых планировалось модернизировать учебно-тренировочную базу Старокрымского полигона ВМС Украины.

Так называемые "демонстранты" заблокировали в порту Феодосии и не дали вывести на полигоны оружие и военную технику США.

К акции присоединились пророссийские политические силы Крыма, которые объявили о начале пикетов в Феодосии, заявив, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

В начале июня парламент Крыма объявил полуостров "территорией без НАТО", хотя это решение юридических последствий не имело, ведь законодательная инициатива принадлежала только Верховной раде Украины.

Подобные "решения" были приняты также депутатами местных советов Луганска, Алушты и Симферополя.

Срыв учений в 2009 году произошел из-за того, что Верховная рада Украины отвергла законопроект президента Виктора Ющенко о проведении Sea Breeze на территории страны.