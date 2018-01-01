Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия и первый заместитель министра юстиции Грузии Михаил Сарджвеладзе 9-12 июля посетят с визитом Соединенное Королевство.



Как сообщают в парламенте Грузии, в парламенте Великобритании они встретятся с руководителем парламентской межпартийной группы по вопросам Грузии Джонатаном Джаногли и членами группы и проведут презентацию на тему «Реформа правосудия и правоохранительной системы в Грузии».

Встреча пройдет при организации посольства Грузии в Великобритании, передает Грузия Online.

В рамках визита Эка Беселия примет участие в запланированной при организации Вестминстерского фонда конференции «Постзаконодательная проверка».

Также запланирована встреча с исполнительным директором Вестминстерского фонда демократии.