В Одесский порт зашла многонациональная эскадра / Фоторепортаж
|13:40 09.07.2018
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|Одесса
Многонациональная эскадра кораблей, которые примут участие в военно-морских учениях «Си Бриз», зашла сегодня, 9 июля, утром в Одесский порт.
Как передает корреспондент «Думской», первым, в 7:00, прибыл болгарский корвет «Бодри».
Он разместился в Практической гавани. «Бодри» («Бодрый») — это построенный в Советском Союзе малый противолодочный корабль проекта 1241.2 «Молния-2».
После «Бодрого» в порт зашли турецкие корабли — фрегат «Явуз» и подводная лодка «Йилдырай» — та самая, которая недавно потопила на учениях в Черном море списанный танкер.
В 9:00 фрегат встал у 18-го причала морвокзала, а подлодка — у понтонного причала яхт-клуба.
«Йилдырай» относится к известному типу 209, построенному в Германии в 1970-80 годах. Введена в состав ВМС Турции в 1981 году, имеет полное подводное водоизмещение 1200 тонн. Скорость надводная 11,5 узлов, подводная 21,5 узлов. Длина 62 метра, экипаж около 30 человек.
Последним, в 10:00, прибыл корабль управления 6 флота США Mount Whitney. Он ошвартовался на 15-м причале морвокзала. Это первый заход корабля в наш порт.
На борту Mount Whitney разместится объединенный штаб морских операций, который будет руководить ходом маневров.
Корабль управления вступил в строй в 1971 году. Назван в честь горы Уитни, самой высокой горы хребта Сьерра-Невада, расположенной в штате Калифорния.
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