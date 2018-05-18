Крупный оползень сошел на побережье на участке между городом Южным под Одессой и одноименным портом.

Об этом сообщает корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

Как рассказывают местные жители, природный инцидент произошел в воскресенье, 9 июля.

Никто не пострадал, так как на этом, "диком" участке побережья, отдыхающих бывает немного.

Однако в "плен" попали автотуристы из Львова, которые спустились к морю на машине, но выехать по той же дороге не смогли, так как она была разрушена оползнем.

"На побережье также появилась коса. Она образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метра на три над поверхностью воды", - рассказала местный журналист Ольга Годовенко.