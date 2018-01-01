В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|12:50 09.07.2018
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|Армения
В Брюсселе 11 июля состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.
Об этом сообщает МИД Армении на своей странице в Twitter, передает NEWS.am.
Встреча состоится по инициатива сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Это первая встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.
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