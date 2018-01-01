В Брюсселе 11 июля состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Об этом сообщает МИД Армении на своей странице в Twitter, передает NEWS.am.

Встреча состоится по инициатива сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Это первая встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.