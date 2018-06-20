Корвет «Бодри» ВМС Болгарии зашел рано утром, примерно в 7:00, в Одесский порт.

Корабль, который примет участие в учениях «Си Бриз», быстро проследовал мимо Воронцовского створа и направился сразу в Практическую гавань, передает корреспондент «Думской».

«Бодри» — это построенный в Советском Союзе малый противолодочный корабль проекта 1241.2 «Молния-2».

Интересно, что болгарские ВМС уже много лет не принимали участия в учениях «Си Бриз»: видимо, Болгария не хотела ссориться с Россией. Сейчас, похоже, ситуация поменялась.