Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность

11:55 09.07.2018 0 комментариев Россия

Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России предполагает, что расходы по статье «Национальная оборона» снизятся в следующем году, но вырастут в 2020.

В целом Минфин прогнозирует небольшое сокращение по ряду других статей бюджета в следующем году с увеличением к 2021 году, передает Новый День.

 Документ размещен на сайте комитета Госдумы.

Стоит отметить, что расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года – в 2018 году они составят 2,105 трлн рублей, в 2019 году – 2,182 трлн рублей, в 2020 году 2,256 трлн рублей, в 2021 – 2,320 трлн рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство решено тратить меньше. Если в текущем году расходы составят 147,6 млрд рублей, то в следующем – 127,9 млрд рублей, в 2020 году – 122,1 млрд рублей, в 2021 году – 103,9 млрд рублей.

На культуру и кинематографию в 2018 году – 103,2 млрд рублей, в 2019 году – 98,3 млрд рублей, в 2020 году – 91,4 млрд рублей, в 2021 году – 88,5 млрд рублей.

 Расходы на физкультуру и спорт в 2018 году составят 64,8 млрд рублей, в 2019 году – 36,7 мрд рублей, в 2020 году – 39,6 млрд рублей, в 2021 году – 29,9 млрд рублей.

На СМИ решено тратить значительно меньше.

Если в 2018 году государство выделит 84,1 млрд рублей, то в 2019 году – 68,2 млрд рублей, в 2020 году – 68,4 млрд рублей, в 2021 году – 68,7 млрд рублей.
 



Ещё на эту тему:

13:31 10.05.2018
ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России
17:28 08.05.2018
Путин провозгласил национальные цели на шесть лет, умолчав о способах финансирования
01:46 24.03.2018
В России ухудшили прогноз по бегству капитала из страны
11:25 20.03.2018
Зарплаты бюджетникам выплатят из резервного фонда России
11:06 20.02.2018
Российским регионам снова придется затянуть пояса - Медведев
20:15 10.01.2018
Минфин России объявил о ликвидации Резервного фонда
14:15 18.12.2017
В России промышленность просела до наихудшего показателя за 8 лет
14:15 14.12.2017
Путин раскрыл объем военных расходов на 2018 год
20:12 08.12.2017
Резервный фонд России подошел к концу
09:17 22.06.2017
Мнение: Российская оборонка пока не готова к выходу на рынок гражданской продукции
19:00 25.05.2017
ВЭБ зафиксировал падение реальных доходов россиян до уровня 2009 года
20:01 27.04.2017
Российские потребители переплатят около 4 млрд рублей в год за поставку электроэнергии в ОРЛО - СМИ
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
Все новости страны
Молдова Молдова
09:37 09.07.2018
Национальная армия Молдовы принимает участие в учениях Sea Breeze 2018
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
09:10 06.07.2018
В Приднестровье грузовики без номерных знаков вывозят со склада оружие и боеприпасы в неизвестном направлении
15:58 05.07.2018
Партия социалистов Молдовы потребовала заслушать премьер-министра по вопросу о строительстве Украиной ГЭС на Днестре
Все новости страны
Россия Россия
11:55 09.07.2018
Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность
08:23 09.07.2018
Литва хочет разместить в стране комплексы Patriot из-за растущей осады России / Фото
17:25 06.07.2018
Путину предложили переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор"
16:34 06.07.2018
В Великобритании заявили о возможности атак со стороны России после ЧМ
Все новости страны
Румыния Румыния
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
Все новости страны
Турция Турция
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
10:53 05.07.2018
Европарламент выделил 500 миллионов евро на образование сирийцев в Турции
Все новости страны
Украина Украина
18:59 09.07.2018
20 европейских киноакадемий требуют немедленно освободить Сенцова
18:07 09.07.2018
Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к российской агрессии против Украины.
17:45 09.07.2018
В РФ говорят, что крымчанам плохо живется из-за того, что Украина не признает “референдум”
17:15 09.07.2018
Основные источники загрязнения воздуха в оккупированном Крыму - мобильные газотурбинные станции, автомобили и свалки
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс