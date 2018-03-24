Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России предполагает, что расходы по статье «Национальная оборона» снизятся в следующем году, но вырастут в 2020.

В целом Минфин прогнозирует небольшое сокращение по ряду других статей бюджета в следующем году с увеличением к 2021 году, передает Новый День.

Документ размещен на сайте комитета Госдумы.

Стоит отметить, что расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года – в 2018 году они составят 2,105 трлн рублей, в 2019 году – 2,182 трлн рублей, в 2020 году 2,256 трлн рублей, в 2021 – 2,320 трлн рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство решено тратить меньше. Если в текущем году расходы составят 147,6 млрд рублей, то в следующем – 127,9 млрд рублей, в 2020 году – 122,1 млрд рублей, в 2021 году – 103,9 млрд рублей.

На культуру и кинематографию в 2018 году – 103,2 млрд рублей, в 2019 году – 98,3 млрд рублей, в 2020 году – 91,4 млрд рублей, в 2021 году – 88,5 млрд рублей.

Расходы на физкультуру и спорт в 2018 году составят 64,8 млрд рублей, в 2019 году – 36,7 мрд рублей, в 2020 году – 39,6 млрд рублей, в 2021 году – 29,9 млрд рублей.

На СМИ решено тратить значительно меньше.

Если в 2018 году государство выделит 84,1 млрд рублей, то в 2019 году – 68,2 млрд рублей, в 2020 году – 68,4 млрд рублей, в 2021 году – 68,7 млрд рублей.

