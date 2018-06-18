Аграрии оккупированного Крыма завершают уборку зерновых, ожидаемый урожай примерно на 500 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Interfax-Russia со ссылкой на так называемого "министра" сельского хозяйства оккупированного Крыма Алиме Зарединову.

"Прогнозируется уменьшение валового сбора зерновых культур порядка 0,5 млн тонн. Мы прогнозируем, что валовой сбор составит около 816 тыс. тонн", - сказала А.Зарединова, добавив, что причиной снижения урожая стала засуха.

Таким образом, ожидается снижение урожая зерновых в 1,6 раза.

Из-за нехватки влаги сельскохозяйственные предприятия оккупированного Крыма приступили к уборке зерновых на 20 дней раньше обычного срока.

Прямой ущерб от засухи, нанесенный крымским хозяйствам, составляет, по информации А.Зарединовой, 250 млн рублей.

В шести районах Крыма из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее оккупационные "власти" Крыма оценивали ущерб от засухи в 1 млрд рублей.