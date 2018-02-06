В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
|10:56 09.07.2018
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|Турция
Число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Текирдаг на западе Турции достигло 24 человек.
Об этом сообщил вице-премьер страны Реджеп Акдаг, передает Анадолу.
По его словам, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились в 06.00 девятого июля.
Акдаг подчеркнул, что причины инцидента всесторонне расследуются.
«Приношу соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказал вице-премьер.
Тем временем, министр здравоохранения Ахмет Демирджан сообщил, что в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.
По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского состава стал проливной дождь, размывший грунт под рельсами в районе Текирдаг.
В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы.
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