Число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Текирдаг на западе Турции достигло 24 человек.

Об этом сообщил вице-премьер страны Реджеп Акдаг, передает Анадолу.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились в 06.00 девятого июля.

Акдаг подчеркнул, что причины инцидента всесторонне расследуются.

«Приношу соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказал вице-премьер.

Тем временем, министр здравоохранения Ахмет Демирджан сообщил, что в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.

По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского состава стал проливной дождь, размывший грунт под рельсами в районе Текирдаг.

В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы.