Политзаключенный Олег Сенцов, который сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима в Лабытнанги, написал письмо украинской актрисе Римме Зюбиной.

Актриса опубликовала письмо на своей странице в Facebook, сообщает 15минут

В письме Сенцов рассказал о трудностях связи с ним: о длительном процессе цензуры писем и очереди на телефонные звонки.

«Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне, и может не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если, в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно», — пишет Сенцов.

Политзаключенный также рассказал, что чувствует себя нормально, как для 51-го дня голодовки (Олег Сенцов отправил письмо 3 июля 2018 года, на тот момент он голодал 51 день — «15 минут»).

«Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть», — рассказал украинец.

Напомним, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 57-й день. После встречи с Сенцовым 5-го июля его сестра Наталья Каплан рассказала, что за это время он похудел на 15 кг, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное, анализы не очень хорошие, но «ничего критического нет».

В мае 2014 года в Крыму сотрудники российских спецслужб задержали украинского кинорежиссера Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко и еще несколькими украинцами. Украинцев обвинили в «терроризме» и приговорили Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, Кольченко — к 10. Олег Сенцов удерживается в колонии г. Лабытнаги (Тюменская область, РФ), а Александр Кольченко — в колонии города Копейска (Челябинская область, РФ).