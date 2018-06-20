Четырехмоторный турбовинтовой гигант А400 Atlas королевских ВВС доставил сегодня в Одессу бойцов морского спецназа Великобритании.

Как передает корреспондент «Думской», самолет взлетел с базы RAF в Брайз Нортон в 14:40, а в 18:40 он коснулся взлетно-посадочной полосы Одесского аэродрома. В 20:40 он снова взлетел и взял курс домой.

Боевые пловцы (по всей видимости, это военнослужащие Special Boat Service — «Особой лодочной службы») примут участие в международных военно-морских учениях «Си бриз».

Немалый интерес представляет самолет, на котором прибыли британские водолазы. Несмотря на то, что «Атласы» выпускаются уже семь лет, они редко залетают в Украину.

Самолеты Airbus A400 считаются родными братьями нашего украинского Ан-70, которому больше двадцати лет. Некоторые специалисты даже высказывают мнение, что «Эйрбас», имея перед глазами в конце 1990-х годов удачный украинский Ан-70, просто скопировал многие агрегаты и общую компоновку детища КБ Антонова.

Ан имеет на треть большую грузоподъемность, но украинская машина создана в единственном экземпляре и так и не нашла ни одного покупателя. Концерну Airbus удалось довести свой А400 до массового производства. В данный момент произведено около 50 машин, которые стоят на вооружении воздушных сил Франции, Германии, Великобритании, Испании, Малайзии и Турции.

Специалисты отмечают, что 20 лет назад никто не верил в успех программы А400, в результате аутсайдер и фаворит поменялись местами, и единственный экземпляр Ан-70 встречается с А400 только в показательных выступлениях на авиасалонах.