Щодо кризи в Азовському морі - за добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в морі 7 (сім) торговельних суден - всі, що йшли до/з Маріуполя/Бердянська.

Це новий рекорд - 4 липня було 5 (п'ять). Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 (шість) суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя (район перехоплення помічений на Карті 1 жовтим маркером).

Ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 09.07.18 в тому ж районі.

Список суден надається.

Ті, хто повинен та має засоби захищати експортні шляхи до/з українських портів в Азовському морі, як і раніше, вже понад 2 місяці, роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається.