За добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден / Карта
|08:34 09.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - за добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в морі 7 (сім) торговельних суден - всі, що йшли до/з Маріуполя/Бердянська.
Це новий рекорд - 4 липня було 5 (п'ять). Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 (шість) суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя (район перехоплення помічений на Карті 1 жовтим маркером).
Ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 09.07.18 в тому ж районі.
Список суден надається.
Ті, хто повинен та має засоби захищати експортні шляхи до/з українських портів в Азовському морі, як і раніше, вже понад 2 місяці, роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається.
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