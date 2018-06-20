Меркель пошла на крайние меры в обороне из-за аннексии Россией Крыма и поддержки террористов на востоке Украины
|09:59 09.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Аннексия Россией Крыма и поддержка террористов на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.
Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передает facenews со ссылкой на Deutsche Welle.
"Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", - подчеркнула она.
Канцлер в частности, уточнила, что после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой террористов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".
"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - добавила канцлер.
Ещё на эту тему:
17:45 09.07.2018
В РФ говорят, что крымчанам плохо живется из-за того, что Украина не признает “референдум”
В РФ говорят, что крымчанам плохо живется из-за того, что Украина не признает “референдум”
17:15 05.07.2018
Госдума РФ в первом чтении официально признало 19 апреля 1783 г днем аннексии Крыма, Тамани и Кубани
Госдума РФ в первом чтении официально признало 19 апреля 1783 г днем аннексии Крыма, Тамани и Кубани
12:10 04.07.2018
Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны
Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны
20:29 03.07.2018
Пророссийские греки оккупированного Крыма просят Путина включить их в список "коренных народов России"
Пророссийские греки оккупированного Крыма просят Путина включить их в список "коренных народов России"
14:34 03.07.2018
Оккупанты объявили накопитель для грузовиков аэродромом готовым принимать самолеты,в планах - парк "Патриот" с аэротрубой
Оккупанты объявили накопитель для грузовиков аэродромом готовым принимать самолеты,в планах - парк "Патриот" с аэротрубой
12:09 03.07.2018
США не признают российскую попытку аннексировать Крым
США не признают российскую попытку аннексировать Крым
10:30 03.07.2018
Бизнес чиновников в оккупированном Крыму уже давно не украинский - постоянный представитель Президента Украины в АРК
Бизнес чиновников в оккупированном Крыму уже давно не украинский - постоянный представитель Президента Украины в АРК
10:09 03.07.2018
Коррупционно-криминальная вербовка РФ агентов на Херсонщине - фактор, влияющий на обороноспособность Украины - Борис Бабин
Коррупционно-криминальная вербовка РФ агентов на Херсонщине - фактор, влияющий на обороноспособность Украины - Борис Бабин
17:59 02.07.2018
Путин не хочет обсуждать с Трампом тему оккупации Крыма
Путин не хочет обсуждать с Трампом тему оккупации Крыма