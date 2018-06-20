Меркель пошла на крайние меры в обороне из-за аннексии Россией Крыма и поддержки террористов на востоке Украины

09:59 09.07.2018 0 комментариев Крым

Аннексия Россией Крыма и поддержка террористов на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передает facenews со ссылкой на Deutsche Welle.

"Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", - подчеркнула она.

Канцлер в частности, уточнила, что после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой террористов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - добавила канцлер.



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