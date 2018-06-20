Контингент Национальной армии Молдовы примет участие 9-21 июля в международных учениях Sea Breeze 2018 на полигоне «Широкий лан» Николаевской области Украины.

По словам командующего Нацармией Игоря Кутие, цель учений, для участия в которых будут откомандированы 80 военнослужащих Мотопехотной бригады им. Штефана чел Маре, — повышение уровня взаимодействия многонациональных войск в ходе миротворческих операций, передает DESCHIDE.MD.

Он отметил, что в этом году от Молдовы в учениях задействовано 15 единиц военной техники типа HMMWV («Хамви», военные машины легкого класса), которая отправится на Украину в субботу, 7 июля, по трассе Кишинев — Тудора — Староказачье – Широкий лан. Кроме того, четыре молдавских офицера будут действовать в генштабе учений, дислоцированном в Одессе.

В Sea Breeze 2018 примут участие военнослужащие Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, США, Турции, Украины и Швеции.

Национальная армия участвует в «Sea Breeze» с 2007 года.