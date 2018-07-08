В Карловых Варах завершился 53-й Международный кинофестиваль.

Одна из награжденных - режиссер Елизавета Стишова - отдала свой приз в виде денежного вознаграждения родителям незаконного удерживаемого режимом Путина украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Стишову наградили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада", пишет газета "Московский комсомолец", передает ESPRESO.

Как отмечается, на церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова.

Причитающуюся ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.