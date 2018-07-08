Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
|09:12 09.07.2018
|0 комментариев
|Крым
В Карловых Варах завершился 53-й Международный кинофестиваль.
Одна из награжденных - режиссер Елизавета Стишова - отдала свой приз в виде денежного вознаграждения родителям незаконного удерживаемого режимом Путина украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
Стишову наградили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада", пишет газета "Московский комсомолец", передает ESPRESO.
Как отмечается, на церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова.
Причитающуюся ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.
Ещё на эту тему:
18:59 09.07.2018
20 европейских киноакадемий требуют немедленно освободить Сенцова
20 европейских киноакадемий требуют немедленно освободить Сенцова
11:01 06.07.2018
Узник Кремля Балух решил не прекращать голодовку
Узник Кремля Балух решил не прекращать голодовку
09:56 06.07.2018
В Штатах считают "сомнительным" новый приговор Балуху
В Штатах считают "сомнительным" новый приговор Балуху
08:01 06.07.2018
Сенцов: Нужно говорить правду и не париться о последствиях
Сенцов: Нужно говорить правду и не париться о последствиях
16:49 05.07.2018
Сенцову пытались навязать российское гражданство - адвокат
Сенцову пытались навязать российское гражданство - адвокат
14:39 05.07.2018
«Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов
«Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов
14:07 05.07.2018
"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен" - из письма трижды осужденного Балуха
"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен" - из письма трижды осужденного Балуха
11:41 05.07.2018
Владимира Балуха оккупанты приговорили к 5 годам лишения свободы
Владимира Балуха оккупанты приговорили к 5 годам лишения свободы
19:35 04.07.2018
В привлечении Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо – адвокат
В привлечении Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо – адвокат