Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
|08:47 09.07.2018
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|Турция
В акватории Черного моря девятого июля стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-18.
В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе турецкие суда, сообщает пресс-служба ВМС Турции, передает Анадолу.
Целью учений является отработка навыков взаимодействия и взаимооперабельности по обеспечению мира и безопасности на море.
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
В учениях принимают также участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности - MARSEC COE и три офицера ВМС Турции.
Наряду с Турцией в учениях задействованы представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.
Учения продолжатся в порту Одесса до 17 июля.
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