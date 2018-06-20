В акватории Черного моря девятого июля стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-18.

В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе турецкие суда, сообщает пресс-служба ВМС Турции, передает Анадолу.

Целью учений является отработка навыков взаимодействия и взаимооперабельности по обеспечению мира и безопасности на море.

Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.

В учениях принимают также участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности - MARSEC COE и три офицера ВМС Турции.

Наряду с Турцией в учениях задействованы представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.

Учения продолжатся в порту Одесса до 17 июля.