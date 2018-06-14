Литва хочет разместить в стране комплексы Patriot из-за растущей осады России / Фото
|08:23 09.07.2018
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|Россия
Президент Литвы Даля Грибаускайте просит НАТО усилить оборону балтийских стран, разместив в регионе зенитно-ракетные комплексы «Patriot».
Об этом заявила сама президент, сообщает MILITARY NAVIGATOR.
«Москва строит ядерный реактор в Беларуси всего в 40 километрах от Вильнюса, самой густонаселенной части нашей страны. Это инструмент угрозы и геополитического давления. Тот, кто находится далеко, может игнорировать опасность, но не мы. Мы помним о жестокой и незаконной оккупации Крыма и вторжении в Украину», — сказала она.
По словам президента Литвы, противовоздушная оборона НАТО в балтийском регионе требует усиления.
«Комплексы Patriot могут быть установлены на подводные лодки или на территории Литвы», — заявляет Грибаускайте.
По ее мнению, Россия осуществляет в отношении Литвы агрессию ежедневно.
«Идет нетрадиционная война. Только в 2017 году они осуществили 15 тысяч кибератак против нашей экономической и энергетической инфраструктур, а вмешательство в нашу внутреннюю политику было усилено. Мы находимся под растущей осадой России», — утверждает Даля Грибаускайте.
Напомним, что 20 июня 2018 года президент Литвы заявила, что страна должна быть готова отражать нападение России.
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