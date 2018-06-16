Железнодорожная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за образования течи на пароме «Анненков», который осуществлял выгрузку вагонов в порту Крым. Об этом 8 июля 2018 года на своей станице в соцсети написал гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Гендиректор, конечно, проявил высокопрофессиональные знания морского дела:

«Железнодорожная переправа приостановила работу, - написал Волков. - При выгрузке вагонов с ж/д парома «Анненков» (компания «Аншип») в порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии. Никаких «разломов пополам» или аварийных случаев не было, но вода поступала в машинное отделение, поэтому нужно было действовать оперативно».

По его словам сотрудники порта немедленно приняли все необходимые меры для предотвращения затопления судна и защите акватории от разлива нефтепродуктов. Было установлено боновое заграждение, предоставлены буксиры и насосное оборудование. Прибывшая водолазная группа сразу приступила к устранения течи. Удалось заделать около 10 мест повреждений.

«Анненков» находится в порту Крым. Судовладелец решает вопрос о буксировке судна в завод «Залив».

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Авария железнодорожного парома «Анненков» на Керченской паромной переправе в оккупированном Крыму - фоторепортаж