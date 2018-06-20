В Одесский порт прибыл ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG-78) - фоторепортаж
|11:05 08.07.2018
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|Одесса
Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», "Института Черноморских стратегических исследований" и BSNews сообщает, что 8 июля 2018 года около 10:00 мв к причалу Одесского морского вокзала прибыл ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 USS Porter класса Arleigh Burke.
Как сообщалось ранее, USS Porter вошел в Черное море из пролива Босфор 6 июля 2018 года около 18:00 мв для участия в украино-американских международных учениях «Си Бриз 2018».
Фоторепортаж с веб-камеры Одесса Онлайн:
Фото с веб-камеры
Фото с веб-камеры
Фото с веб-камеры
Фото с веб-камеры
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Основные характеристики
Водоизмещение 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное)
Длина 153,92 м. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии)
Ширина 20, 1 м., 18,0 м (по ватерлинии)
Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС)
Бронирование нет
Двигатели 4 газотурбинные установки General Electric LM2500-30
Мощность 108 000 л. с.
Движитель 2 винта
Скорость хода 32 узла (максимальная)
Дальность плавания 4400 миль на 20 узлах.
Экипаж 337 человек (в том числе 23 офицера)
Вооружение
Тактическое ударное вооружение 2 ПУ системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC
Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал.,[1] 600 снарядов [2]
Зенитная артиллерия 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ «Фаланкс»
Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon
до 74 ракет RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» [3]
Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC
Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50)
Авиационная группа 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангаротсутствует
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