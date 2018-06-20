Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», "Института Черноморских стратегических исследований" и BSNews сообщает, что 8 июля 2018 года около 10:00 мв к причалу Одесского морского вокзала прибыл ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 ​USS Porter класса Arleigh Burke.

Как сообщалось ранее, USS Porter вошел в Черное море из пролива Босфор 6 июля 2018 года около 18:00 мв для участия в украино-американских международных учениях «Си Бриз 2018».

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Фото с веб-камеры

Фото с веб-камеры

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Основные характеристики

Водоизмещение 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное)

Длина 153,92 м. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии)

Ширина 20, 1 м., 18,0 м (по ватерлинии)

Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС)

Бронирование нет

Двигатели 4 газотурбинные установки General Electric LM2500-30

Мощность 108 000 л. с.

Движитель 2 винта

Скорость хода 32 узла (максимальная)

Дальность плавания 4400 миль на 20 узлах.

Экипаж 337 человек (в том числе 23 офицера)



Вооружение

Тактическое ударное вооружение 2 ПУ системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC

Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал.,[1] 600 снарядов [2]

Зенитная артиллерия 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ «Фаланкс»

Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon

до 74 ракет RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» [3]

Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC

Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50)

Авиационная группа 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангаротсутствует