Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и BSNews сообщает:

7 июля 2018 года около 10:00 мв при швартовке и выгрузке вагонов в "Порт Керчь" (Керченская паромная переправа в оккупированном Крыму) на железнодорожном пароме «Анненков», принадлежащем российской компании «АнРуссТранс» (зарегистрированный владелец и оператор «Аншип») образовалась трещина (надлом) корпуса в кормовой части.

Фото: https://kerch.fm

Для предотвращения разлива топлива с помощью буксира «Доковец» было срочно установлено надувное боновое заграждение (на фото - красного цвета).

Отметим, что паром, внесенный в "черный список" нарушителей санкций, носит имя Александра Анненкова - владельца компании. Анненков внесен в списки проекта "Миротворец".

Железнодорожные паромы компании "АнРуссТранс" неоднократно использовались для перевозки на оккупированную территорию железнодорожных платформ с военной техникой (кроме ж/д цистерн и вагонов с гражданскими грузами, для чего до оккупации использовалась эта морская паромная переправа).

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ANNENKOV

IMO: 8841450

MMSI: 273447280

Call Sign: UCVC

Flag: Russia [RU]

AIS Vessel Type: Cargo

Gross Tonnage: 3083

Deadweight: 3170 t

Length Overall x Breadth Extreme: 110.5m × 16.42m

Year Built: 1984

Status: Active

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Железнодорожный паром «Анненков» проекта 002CNF0 первоначально был построен как судно «Славутич-3» проекта Д-080, которое являлось сухогрузным судном-площадкой класса «река-море», с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части. Предназначалось для перевозки насыпных и навалочных грузов.

Судно «Славутич-3» было построено 21 апреля 1984 года (строительный номер 3) на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе в городе Киев, Украина.

Имело следующие основные характеристики: Водоизмещение 4533 тонны, дедвейт 3221 тонна. Длина 108,2 метра, ширина 16,2 метра, высота борта 4,0 метра, осадка 3,2 метра. Скорость 9 узлов.

Класс регистра: KM* Ice1 R3-RSN.

Судно «Славутич-3» до 2003 года работало под управлением АСК «Укрречфлот», Херсон.

В 2003 году на судне «Славутич-3» была начата модернизация по проекту 002CNF01 под железнодорожный паром на 25 вагонов для работы на линии порт «Кавказ» - порт «Крым» с размерами для черноморских аппарелей. Переоборудование проходило на СРЗ «Южный Севастополь», город Севастополь, Украина.

Проект 002CNF01 был разработан Морским Инженерным Бюро и предназначался для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники, а также опасных грузов и негабаритных грузов.

Погрузка-выгрузка осуществляется, как на практически всех паромах, спроектированных Морским Инженерным Бюро, в одной плоскости, что существенно удешевляет постройку судна и береговых терминалов и обеспечивает погрузку - выгрузку 25 вагонов в течение одного часа.

В феврале 2004 года железнодорожный паром получил имя «Анненков» и перешел под управление ООО «Аншип», город Москва, Россия. В середине мая 2004 года прибыл в порт «Кавказ».

В ноябре 2004 года, в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, состоялась церемония открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Президент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма подписали положение о совместной эксплуатации железнодорожно-паромной переправы, после чего железнодорожное сообщение через Керченский пролив было восстановлено, но только для перевозки грузов. Железнодорожный паром «Анненков» первым приступил к работе. В 2008 году ему на помощь был поставлен второй паром «Петровск», который до этого работал в Каспийском море.

Железнодорожный паром «Анненков» («Annenkov») IMO: 8841450, флаг Россия, порт приписки Темрюк, был построен как сухогрузное судно в 1984 году, переоборудован в железнодорожный паром в 2003 году. Судостроитель: Киевский судостроительно-судоремонтный завод, город Киев, Украина. Переоборудован: СРЗ «Южный Севастополь», город Севастополь, Украина. Владелец и оператор: ООО «Аншип», город Москва, Россия. С ноября 2004 года работает на Керченской переправе.

Основные характеристики: Тоннаж 3083 тонны, дедвейт 3170 тонн. Длина наибольшая 110,5 метра, ширина габаритная 16,4 метра, высота борта до главной палубы, 4,0 метра, до верхней палубы 6,25 метра, осадка 3,4 метра. Скорость 9 узлов. Экипаж 13 человек. Может взять на борт 6 пассажиров. Вагоновместимость 25 вагонов. Линейные метры под груз 325 метров. Автономность 15 суток.

Класс Российского Морского Регистра Судоходства: КМ Л4 IIСП (накатное).

29 декабря 2016 года в 08:20 в порту «Кавказ» при выполнении швартовых операций соприкоснулся с автопаромом «Елена». Паром «Елена» получил незначительные повреждения.

20 мая 2018 года в 13:55 при подходе к причалу морского порта Кавказ произвел навал левым бортом на причал, в результате которого съемное отбойное устройство упало в воду. Пострадавших нет, судно не повреждено, загрязнения окружающей среды не допущено.