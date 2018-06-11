Оккупанты выселяют одаренных детей из хорошо оснащенных зданий чтобы организовать туристический комплекс
|20:11 06.07.2018
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|Крым
Скандалы в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей в Биюк-Сюрень (Танковое) под Бахчисараем не утихают.
Напомним, гимназия для одаренных детей стала центром скандала после того, как в учебном заведении сменился руководитель. Основатель и бессменный директор гимназии Мемет Кангиев покинул свое кресло в январе этого года. Родители учеников выразили мнение, что Кангиев ушел с поста директора не по собственной инициативе, в свою очередь предложив присвоить учебному заведению его имя, пишет Аvdet.
Очередным поводом для скандала стало намерение выселить учебное заведение в Акмесджит (Симферополь), чтобы отдать хорошо оснащенные здания под туристический комплекс.
Об этом рассказывают, со ссылкой на беседы с чиновниками "правительства" оккупированного Крыма, возмущенные родители учеников.
Они собрали более сотни подписей под требованием не допустить выселения учащихся из корпусов в Бахчисарайском районе и прекратить травлю учителей, которых вынуждают покидать школу.
В "Совмине" оккупированного Крыма после этого порекомендовали, так называемому "министерству" образования уволить директора.
Напомним, крымская гимназия-интернат для одаренных детей в селе Буюк Сюрень Бахчисарайского района была основана в 1993 году. Она представляет собой учебное заведение, работающее по программе формирования одаренного ребенка в условиях поликультурного Крыма.
До 2014 года ее финансировали частные инвесторы из Турции.
Сформировался сильный преподавательский состав, дети углубленно изучают иностранные языки. После аннексии Крыма инвестиции прекратились.
В год оно обходится в 100-104 миллиона рублей.
Бессменным главой гимназии до недавнего времени был Мемет Кангиев.
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