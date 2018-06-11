Скандалы в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей в Биюк-Сюрень (Танковое) под Бахчисараем не утихают.

Напомним, гимназия для одаренных детей стала центром скандала после того, как в учебном заведении сменился руководитель. Основатель и бессменный директор гимназии Мемет Кангиев покинул свое кресло в январе этого года. Родители учеников выразили мнение, что Кангиев ушел с поста директора не по собственной инициативе, в свою очередь предложив присвоить учебному заведению его имя, пишет Аvdet.

Очередным поводом для скандала стало намерение выселить учебное заведение в Акмесджит (Симферополь), чтобы отдать хорошо оснащенные здания под туристический комплекс.

Об этом рассказывают, со ссылкой на беседы с чиновниками "правительства" оккупированного Крыма, возмущенные родители учеников.

Они собрали более сотни подписей под требованием не допустить выселения учащихся из корпусов в Бахчисарайском районе и прекратить травлю учителей, которых вынуждают покидать школу.

В "Совмине" оккупированного Крыма после этого порекомендовали, так называемому "министерству" образования уволить директора.

Напомним, крымская гимназия-интернат для одаренных детей в селе Буюк Сюрень Бахчисарайского района была основана в 1993 году. Она представляет собой учебное заведение, работающее по программе формирования одаренного ребенка в условиях поликультурного Крыма.

До 2014 года ее финансировали частные инвесторы из Турции.

Сформировался сильный преподавательский состав, дети углубленно изучают иностранные языки. После аннексии Крыма инвестиции прекратились.

В год оно обходится в 100-104 миллиона рублей.

Бессменным главой гимназии до недавнего времени был Мемет Кангиев.