Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж еще один иск против Газпрома на $11,6 млрд

19:23 06.07.2018 0 комментариев Украина

Национальная акционерная компания Нафтогаз направила в Стокгольмский арбитражный суд еще один иск против Газпрома с целью пересмотра тарифа на транзит газа.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передает ГРОМАДСЬКЕ.

«Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также если тариф не соответствует европейскому уровню», — сообщили в Нафтогазе.

Там отметили, что требуют пересмотра тарифа с марта 2013 года и оценивают свои требования к Газпрому на уровне $11,6 млрд.

Напомним, что Лондонский суд гарантировал замораживание активов Газпрома в Англии и Уэльсе, чем фактически наложил на них арест. 6 июля стало известно, что среди активов, Лондонский суд может арестовать в пользу Нафтогаза акции Nord Stream в Британии.

Напомним, что Лондонский суд гарантировал замораживание активов Газпрома в Англии и Уэльсе, чем фактически наложил на них арест.

Также 4 июля Нафтогаз сообщил, что швейцарский суд округа Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих российскому Газпрому.

Накануне стало известно, что Нафтогаз в своем обращении к шведскому апелляционному суду обвинил Газпром в смене собственности своих дочерних компаний для того, чтобы избежать конфискации в пользу Нафтогаза.

Напомним, что 14 июня стало известно, что Газпром добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу против Нафтогаза. 18 июня украинская компания обратилась в апелляционный суд со своими объяснениями по этому делу.

Российский газовый монополист подал апелляцию в суд округа Свеа, Швеция конце марта 2018 года. Позже в Газпроме сообщали, что не собираются выплачивать компенсацию Нафтогаза до тех пор, пока не получат решение этого апелляционного суда.

Напомним, что «Нафтогаз» судится с «Газпромом» с 2014 года касательно двух больших вопросов: цены на российский природный газ и транзит.

По всем двум вопросам «Газпром» подавал встречные иски к Украине. Совокупная сумма исковых требований НАК «Нафтогаз Украины» в «Газпром» составляет более $42,5 млрд, встречных требований «Газпрома» — $47,1 млрд.

22 декабря 2017-го Нафтогаз заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по делу о поставках газа. Также Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США. Таким образом, по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 миллиарда.

«Газпром» подтвердил обязательство выплатить «Нафтогазу» $2,56 миллиарда, но заявил, что не согласен с таким решением. 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США. Таким образом, по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК Нафтогаз 2,56 миллиарда долларов.

Из-за прекращения поставок из России, Украины 2 марта сократила потребление газа на 25 млн кубометров или на 14%. В Украине временно ограничили потребление газа, школам и вузам рекомендовали закрыться до 6 марта для экономии газа. Однако утром 6 марта Минэнерго заявило о завершении кризисной ситуации с газоснабжением.



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