Первые участники украинско-американских международных военно-морских учений Sea Breeze - 2018 вошли в Черное море / Фото

19:01 06.07.2018 0 комментариев

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», "Института Черноморских стратегических исследований" и BSNews сообщает, что 6 июля 2018 года около 18:00 мв в Черное море из пролива Босфор вошел ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 USS Porter класса Arleigh Burke.

Таким образом "Соединенные Штаты продолжают демонстрировать свою приверженность коллективной безопасности союзников по НАТО и поддержку партнеров в Европе", об этом пишет на своей странице facebook Андрей Клименко.

В Черном море USS Porter примет участие в двусторонних учениях с флотами стран-партнеров.

Основные характеристики
Водоизмещение 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное)
Длина 153,92 м. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии)
Ширина 20, 1 м., 18,0 м (по ватерлинии)
Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС)
Бронирование нет
Двигатели 4 газотурбинные установки General Electric LM2500-30
Мощность 108 000 л. с.
Движитель 2 винта
Скорость хода 32 узла (максимальная)
Дальность плавания 4400 миль на 20 узлах.
Экипаж 337 человек (в том числе 23 офицера)
Вооружение
Тактическое ударное вооружение 2 ПУ системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC
Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал.,[1] 600 снарядов [2]
Зенитная артиллерия 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ «Фаланкс»
Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon
до 74 ракет RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» [3]
Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC
Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50)
Авиационная группа 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангаротсутствует



Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
12:08 05.07.2018
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
09:10 06.07.2018
В Приднестровье грузовики без номерных знаков вывозят со склада оружие и боеприпасы в неизвестном направлении
15:58 05.07.2018
Партия социалистов Молдовы потребовала заслушать премьер-министра по вопросу о строительстве Украиной ГЭС на Днестре
13:48 05.07.2018
Правительство Молдовы утвердило процедуру доступа приднестровских автомобилей в международное движение
Все новости страны
Россия Россия
17:25 06.07.2018
Путину предложили переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор"
16:34 06.07.2018
В Великобритании заявили о возможности атак со стороны России после ЧМ
13:27 06.07.2018
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг потратил почти $1,6 млн на лоббирование интересов России в Вашингтоне
11:24 06.07.2018
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
Все новости страны
Румыния Румыния
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
Все новости страны
Турция Турция
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
10:53 05.07.2018
Европарламент выделил 500 миллионов евро на образование сирийцев в Турции
16:26 04.07.2018
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:11 06.07.2018
Оккупанты выселяют одаренных детей из хорошо оснащенных зданий чтобы организовать туристический комплекс
19:52 06.07.2018
DW - о расследовании Deutschlandfunk по материалам BSNews о немецких судоходных компаниях - нарушителях крымских санкций
19:23 06.07.2018
Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж еще один иск против Газпрома на $11,6 млрд
18:45 06.07.2018
Подлодку "Новороссийск" Черноморского флота России вооружили торпедами "Ихтиозавр" / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс