Подлодку "Новороссийск" Черноморского флота России вооружили торпедами "Ихтиозавр" / Фото
|18:45 06.07.2018
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|Крым
В интернете появились снимки погрузки на подводную лодку Б-261 "Новороссийск" Черноморского флота торпед УЭТ-1.
Как сообщает блог bmpd, речь идет о новых электрических торпедах калибра 533 миллиметра, разработанных по ОКР "Ихтиозавр", передает rg.ru
Внешне они отличаются уменьшенной длинной и особенной формой головной части.
Универсальную электрическую торпеду УЭТ-1 разработали специалисты завода "Дагдизель", расположенного в Каспийске.
Сейчас это оружие считается новейшими российскими серийно выпускаемыми электрическими торпедами. До 2023 года каспийское предприятие должно изготовить 73 такие торпеды.
Сообщается, что торпеды на фото были погружены на дизель-электрическую подводную лодку субмарину "Новороссийск" в оккупированом Севастополе в конце мая.
Напомним, что УЭТ-1 - это универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками.
Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80.
Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей.
Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.
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